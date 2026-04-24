LIVE Sinner-Bonzi 6-7 6-1 6-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il n1 evade dalle sabbie mobili e avanza ai sedicesimi

Al torneo ATP di Madrid 2026, il giocatore italiano ha vinto il primo set contro il suo avversario, che ha risposto con il secondo. Nel terzo set, il tennista italiano ha conquistato il vantaggio e ha portato a casa la partita, superando l’avversario in tre set. Durante il match, Sinner ha ricevuto un warning. Il punteggio tra il suo avversario e il primo testa di serie si è concluso con un risultato di 6-4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ SINNER HA INCASSATO UN WARNING: IL PUNTEGGIO ESATTO ALCARAZ DA’ FORFAIT A ROMA E PARIGI 6-4 FINISCE QUI! Palla corta vincente di Sinner in uscita dal servizio. 2 ore e 20 minuti di partita. Bravo il n.1 ad uscire dalle sabbie mobili. 40-15 Sinner solido in difesa, largo il rovescio incrociato del n.104. 30-15 Importante ace al centro del n.1. 15-15 In rete un rovescio dal centro dell’italiano. 15-0 Bonzi stecca la risposta di diritto. 5-4 Ace esterno del francese. 40-15 Sinner arriva in ritardo e stecca di diritto. 30-15 Ace esterno di Bonzi. 15-15 In rete il rovescio lungolinea dell’azzurro. 0-15 Sinner scaglia un diritto incrociato imprendibile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 evade dalle sabbie mobili e avanza ai sedicesimi Notizie correlate Sinner-Bonzi in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik fa il suo esordio nel secondo turnoJannik Sinner sfida Benjamin Bonzi sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva un break fondamentale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi oggi in TV all'ATP Madrid 2026: a che ora e dove vedere il match di tennis in streaming; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 6-1, 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il francese risale da 15-30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE' SINNER HA INCASSATO UN WARNING: IL PUNTEGGIO ESATTO 30-15 Ace esterno di Bonzi. 15-15 In rete il ... oasport.it Atp Madrid, Sinner-Bonzi 6-7, 6-1 - DirettaJannik Sinner torna in campo per l'esordio a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il fuoriclasse azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Per l'azzurro, s ... adnkronos.com SINNER RIMONTA E VA AL 2° TURNO Prova più complicara del previsto contro Bonzi che vince il primo set, ma poi il numero uno del mondo ha alzato il livello: adesso affronterà Moller nel prossimo turno facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com