LIVE Musetti-Cerundolo ATP Roma 2026 in DIRETTA | scoglio insidiosissimo al sedicesimi

Oggi si gioca al torneo ATP di Roma, con i sedicesimi di finale tra Musetti e Cerundolo. La partita si svolge su uno dei campi principali, con i due tennisti pronti a sfidarsi in un match che si preannuncia molto combattuto. I giocatori sono entrati in campo e si stanno preparando per l'inizio del primo set. Seguite con noi l'andamento della sfida in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’interessante sfida di 3° turno del Masters 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e l’argentino Francisco CERUNDOLO agli Internazionali d’Italia! Sfida molto difficile per il mago di Carrara, che si trova appena all’inizio della sua difesa della semifinale ottenuta qui a Roma dodici mesi fa. L’esordio contro Giovanni Mpetshi Perricard, big server, è stato gestito nel migliore dei modi con un break per set e tanta sicurezza mostrata. Adesso il livello si alza perché davanti c’è un rivale che sconfisse anche Sinner a Roma nel 2021.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: scoglio durissimo ed esame di spessoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e... Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDomenica 10 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile: scenderà...