LIVE Musetti-Cerundolo ATP Roma 2026 in DIRETTA | scoglio insidiosissimo al sedicesimi
Oggi si gioca al torneo ATP di Roma, con i sedicesimi di finale tra Musetti e Cerundolo. La partita si svolge su uno dei campi principali, con i due tennisti pronti a sfidarsi in un match che si preannuncia molto combattuto. I giocatori sono entrati in campo e si stanno preparando per l'inizio del primo set. Seguite con noi l'andamento della sfida in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’interessante sfida di 3° turno del Masters 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e l’argentino Francisco CERUNDOLO agli Internazionali d’Italia! Sfida molto difficile per il mago di Carrara, che si trova appena all’inizio della sua difesa della semifinale ottenuta qui a Roma dodici mesi fa. L’esordio contro Giovanni Mpetshi Perricard, big server, è stato gestito nel migliore dei modi con un break per set e tanta sicurezza mostrata. Adesso il livello si alza perché davanti c’è un rivale che sconfisse anche Sinner a Roma nel 2021.🔗 Leggi su Oasport.it
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