LIVE Sinner-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Tra poche ore si svolgerà l'incontro tra il tennista italiano e il suo avversario nel torneo ATP di Roma. Dopo aver vinto il secondo turno contro un avversario europeo, il giocatore ha raggiunto un record di 29 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, eguagliando il risultato di un noto campione svizzero. La partita sarà trasmessa in diretta e sarà possibile aggiornarsi sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Sinner, con la vittoria al secondo turno contro Ofner, ha raggiunto le 29 vittorie di fila nei Masters 1000, raggiungendo Roger Federer. Il fenomeno italiano è a soli due successi da Novak Djokovic, che nel 2011 segnò una serie positiva di 31 win. Sarebbe l’ennesimo record per Jannik che a livello Masters, con il successo di Madrid di pochi giorni fa, è diventato il primo tennista della storia a vincerne ben cinque consecutivi, partendo da Parigi fino al citato torneo spagnolo, passando per il Sunshine Double di Indian Wells e Miami e il torneo di Montecarlo. 15.43 Ricordiamo, inoltre, che non prima delle 19.🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner è il giocatore più giovane ad aver collezionato finali in tutti gli attuali tornei ATP Masters 1000. reddit

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