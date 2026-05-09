Tra pochi minuti l’azzurro salirà in campo nel match di tennis valido per gli Internazionali di Roma. Oggi l’attività sul campo principale si apre con l’eliminazione di un altro italiano, sconfitto al primo turno, mentre un collega ha centrato un successo importante contro un avversario di livello. La giornata si presenta ricca di emozioni e sfide per i rappresentanti italiani in questa fase della manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Sinner non è l’unico italiano a scendere in campo oggi visto che in mattinata c’è stata la sconfitta di Paolini contro Mertens e la vittoria di Bellucci, bellissima, contro Etcheverry. Proprio ora, invece, Cobolli ha superato Atmane per 2-0 con un match di grande solidità, il romano adesso sfiderà Tirante al terzo turno. 18.40 Ci siamo, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro. 18.22 Abbiamo l’uspet di giornata a Roma! Cirstea ha vinto anche il terzo set per 7-5 chiudendo il match ed eliminando la numero 1 al Mondo Sabalenka: risultato clamoroso per la bielorussa che saluta il Masters 1000 di Roma ai sedicesimi di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro!

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