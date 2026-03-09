LIVE Sinner-Shapovalov ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

In diretta dall’ATP Indian Wells 2026, si sta svolgendo il match tra un tennista italiano e il suo avversario. Attualmente, l’azzurro ha concluso il primo set con un punteggio di 7-5 e serve per prolungare il secondo set. L’avversaria australiana si trova in vantaggio 4-5 e si appresta a ricevere il servizio. Un momento di grande attesa per gli appassionati di tennis italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 In campo, a rappresentare l’Italia, in questo momento c’è anche Paolini che, avanti di un set vinto per 7-5, serve per allungare il secondo parziale contro l’australiana Tomljanovic, in vantaggio 4-5. 23.28 Per raggiungere i sedicesimi di finale, Sinner ha sconfitto 2-0 il ceco Svrcina. Shapovalov, invece, ha battuto per 2-1 sia il greco Tsitsipas e l’argentino Etcheverry. 23.25 Il vincitore di questa sfida affronterà uno tra Fonseca e Paul agli ottavi di finale. 23.23 Sinner e Shapovalov si sono incontrati solo due volte, con una vittoria a testa: quella del canadese risale all’Australian Open del 2021 per 3-2, mentre quella dell’azzurro risale allo US Open del 2025 per 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Berrettini-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Tien avanti su Shelton, si avvicina il momento dell’azzurro Una raccolta di contenuti su LIVE Sinner Shapovalov ATP Indian Wells.... Temi più discussi: Sinner Shapovalov all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Shapovalov oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streaming; Live Denis Shapovalov - Jannik Sinner - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/03/2026; Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells: dove vedere la partita di terzo turno in TV e streaming. LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottaviLa sfida tra l'altoatesino e il canadese è il terzo di giornata in programma sul campo principale, dopo Sabalenka-Cristian e Shelton-Tien. Chi passa agli ottavi trova il vincente di Fonseca-Paul ... gazzetta.it LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 trova un avversario che lo ha sempre infastiditoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik ... oasport.it Sinner-Shapovalov: il terzo turno di Indian Wells, dove vederla (tv e streaming) e precedenti - facebook.com facebook LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottavi x.com