LIVE Sinner-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 trova il redivivo australiano

Oggi si gioca la partita tra il numero uno del ranking e un avversario australiano che torna in campo dopo un periodo di assenza. La partita si svolge sul campo centrale di Roma, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. I tifosi e gli appassionati seguono con attenzione i primi scambi di questa sfida, che promette di regalare emozioni fin dai primi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per i sedicesimi di finale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros a Parigi. L’azzurro vuole scrivere ancora la storia dopo aver vinto ben tornei Masters di fila da Parigi fino a Madrid, passando per Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il primatista mondiale ha avuto un esordio facile contro l’austriaco Sebastian Ofner che ha comunque giocato un buon match nel corso del quale aveva davvero poco da perdere: Sinner ha vinto 2-0, mentre l’australiano ha lottato e trionfato contro il ceco Jakub Mensik, ventiseiesima testa di serie e uno dei migliori talenti del circuito.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 trova il redivivo australiano

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Sinner in campo domani contro Popyrin agli Internazionali di Roma! Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin domani al terzo turno degli Internazionali d'Italia sul Centrale, non prima delle 15. Potrai seguire la sfida in diretta TV su SkySport e in streaming su - x.com x.com

Sinner è il giocatore più giovane ad aver collezionato finali in tutti gli attuali tornei ATP Masters 1000. - Reddit reddit