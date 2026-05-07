LIVE Berrettini-Popyrin 2-6 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’australiano si prende il set con facilità

Durante il match di oggi a Roma, l’australiano ha conquistato facilmente il primo set contro l’azzurro, chiudendo con un 6-2. Nel secondo parziale, Popyrin si è portato avanti 1-0, grazie a un servizio vincente e a uno scambio iniziato con un dritto. L’azzurro ha commesso un doppio fallo e ha concluso uno scambio con un passante di rovescio lungo linea. La partita è in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e gli scambi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo dell’azzurro. 30-0 Servizio al centro e poi ottima palla corta vincente! 15-0 Termina il corridoio il passante di rovescio lungolinea di Popyrin dopo uno scambio condotto fin dall’inizio dall’azzurro a suon di dritti. 0-1 Gioco Popyrin. Ace al centro di Popyrin. Berrettini non deve perdere la concentrazione dopo il battibecco con l’arbitro. 40-30 Ace ad uscire per l’australiano! 30-30 Prima al centro vincente per Popyrin. Un po’ di fischi dagli spalti per la decisione della giudice. Scambio da ripetere a causa della caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta dell’australiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’australiano si prende il set con facilità Notizie correlate LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: occasione contro l’australiano all’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Matteo... LIVE Berrettini-Popyrin 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Cerca il vincente con il dritto in corsa lungolinea Popyrin. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta. Internazionali Roma, diretta oggi: Berrettini-Popyrin live 2-6, a seguire Paolini e Cinà, arriva Sinner. Tutti gli italiani in campo, orari e dove vederli (in chiaro)Internazionali Bnl d'Italia, quarto giorno di torneo al Foro Italico. Tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 7 maggio. In campo ben 8 italiani, inizia Berrettini col primo match ... leggo.it LIVE Berrettini-Popyrin 2-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’australiano si prende il set con facilitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottimo rovescio dell'azzurro! Il serve and volley di Popyrin stavolta non va a buon fine, Berrettini passa ... oasport.it Live: Berrettini-Popyrin, a seguire Paolini e Cinà. Oggi arriva Sinner. Otto italiani in campo. Il programma - facebook.com facebook Buongiorno Roma Il primo a scendere sul Campo Centrale è Matteo Berrettini che affronta Alexei Popyrin I precedenti sorridono al romano, avanti 3-1 x.com