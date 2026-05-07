LIVE Berrettini-Popyrin ATP Roma 2026 in DIRETTA | occasione contro l’australiano all’esordio

Oggi si svolge il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, con Matteo Berrettini che affronta l’australiano Popyrin. La partita è seguita in diretta da OA Sport, che fornisce aggiornamenti in tempo reale. I due tennisti si sfidano nel match che apre il torneo romano, offrendo agli spettatori la possibilità di vedere all’opera il giocatore italiano all’esordio sulla terra battuta di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Matteo Berrettini ed Alexei Popyrin, valido come primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Matteo Berrettini, scivolato ormai al numero 100 del ranking, esordisce in questa edizione del Master 1000 romano contro l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 della classifica ATP. L’azzurro, che ha come miglior risultato al Foro Italico i quarti di finale del 2020, arriva da un lungo periodo piuttosto difficile, segnato dagli ormai continui problemi fisici. Il terzo turno al torneo di Monte Carlo e i quarti nel Challenger di Cagliari non sono però risultati da buttare nell’ottica di un graduale ritorno verso il livello che gli compete.🔗 Leggi su Oasport.it

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