LIVE Sinner-Popyrin 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo set portato a casa agilmente dal primatista mondiale
Al torneo ATP di Roma, il primo set tra Sinner e Popyrin si è concluso con un punteggio di 6-2 a favore del giocatore italiano, che ha portato a casa la partita senza grandi difficoltà. In apertura del secondo set, Popyrin serve per cercare di recuperare, mentre nel primo parziale sono stati registrati 13 vincenti e 10 errori per Sinner, che ha dovuto anche affrontare una palla break dell’avversario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Inizia il secondo set, sul servizio di Popyrin. 16.43 Tredici vincenti e dieci errori per Sinner che deve annullare anche una palla break all’australiano. Nonostante ciò, non ci sono stati rischi enormi per l’azzurro che ha servito con il 60% di prime palle in campo, ottenendo il 67% di punti con questo colpo mentre con la seconda raccoglie l’80%. 6-2 Set Sinner! Esce il rovescio lungolinea di Popyrin, il primo parziale è dell’azzurro! Seconda da lavorare per chiudere il parziale. 40-30 Questa volta Jannik non sbaglia il dritto in controbalzo, che diventa vincente! Palla del set per l’azzurro. 30-30 Anche Sinner stecca la palla con il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it
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