LIVE Sinner-Popyrin 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo set portato a casa agilmente dal primatista mondiale

Al torneo ATP di Roma, il primo set tra Sinner e Popyrin si è concluso con un punteggio di 6-2 a favore del giocatore italiano, che ha portato a casa la partita senza grandi difficoltà. In apertura del secondo set, Popyrin serve per cercare di recuperare, mentre nel primo parziale sono stati registrati 13 vincenti e 10 errori per Sinner, che ha dovuto anche affrontare una palla break dell’avversario.

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