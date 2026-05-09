LIVE Sinner-Ofner 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’altoatesino porta a casa un primo set agevole
Al torneo ATP di Roma, l’italiano ha concluso il primo set con un risultato di 6-3 contro il suo avversario, ottenendo la prima vittoria della partita. La sfida tra i due giocatori è in corso e si può seguire aggiornamento dopo aggiornamento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET SINNER! Prima vincente dell’azzurro per chiudere il parziale. Seconda. 40-15 Palla corta in rete di Sinner che voleva chiudere il parziale in bellezza. 40-0 In rete il dritto austriaco, che non riesce a reggere l’urto con i colpi di Jannik. Tre set point per l’azzurro. Seconda palla. 30-0 Aveva risposto bene Ofner ma poi sbaglia con il rovescio lungolinea. Seconda palla. 15-0 Stangata con il dritto in diagonale di Sinner. Seconda palla ad inizio game per Jannik. 5-3 GAME OFNER. Con la terza prima vincente di fila, l’austriaco fa il suo. Sinner serve per chiudere il primo set. 40-15 Altra prima vincente di Ofner.🔗 Leggi su Oasport.it
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