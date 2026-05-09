LIVE Sinner-Ofner 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’altoatesino porta a casa un primo set agevole

Al torneo ATP di Roma, l’italiano ha concluso il primo set con un risultato di 6-3 contro il suo avversario, ottenendo la prima vittoria della partita. La sfida tra i due giocatori è in corso e si può seguire aggiornamento dopo aggiornamento.

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