LIVE Sinner-Popyrin 6-2 5-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere un match dominato

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, l’azzurro sta dominando il match contro l’avversario australiano. Dopo aver vinto il primo set 6-2, ha preso un vantaggio di 5-0 nel secondo, con il suo avversario che ha commesso un errore di rovescio in uscita dal servizio. Ora serve per chiudere il match e portare a casa la vittoria. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Fuori controllo il rovescio in uscita dal servizio dell’australiano, l’azzurro serve per chiudere il match con un parziale netto. Non c’è la prima. 15-40 Spinge con il dritto in progressione Sinner, che ha due palle per il triplo break. 15-30 Popyrin cerca un’ambiziosa uscita di rovescio lungolinea che, tuttavia, finisce sul nastro. Ancora una seconda palla. 15-15 Lavora la seconda palla l’australiano, esce la risposta dell’azzurro. Seconda palla. 0-15 Scende a rete Popyrin, ma ormai è troppo tardi. Sinner gli infila il passante di rovescio diagonale. 4-0 Secondo ace del game e quinto del match per Sinner che chiude così il turno di battuta che conferma il doppio break.🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner popyrin 6 2 5 0 atp roma 2026 in diretta azzurro al servizio per chiudere un match dominato
© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-2 5-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro al servizio per chiudere un match dominato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

LIVE Sinner-Moutet 6-1, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro al servizio per chiudereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sempre la prima slice però! Match point.

LIVE Berrettini-Popyrin 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Cerca il vincente con il dritto in corsa lungolinea Popyrin.

Argomenti più discussi: Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove in tv e streaming gli Internazionali d'Italia in tempo reale; Popyrin, chi è l'avversario di Sinner a Roma; Sinner-Popyrin su TV8 in chiaro oggi? Orario d’inizio, programma, streaming.

sinner popyrin live sinner popyrin 6Diretta LIVE Sinner-Popyrin Internazionali d'Italia terzo turno: doppio break per l'azzurroDiretta LIVE della partita tra Sinner-Popyrin, valevole per il terno turno degli Internazionali d'Italia 2026. sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web