LIVE Sinner-Popyrin 6-2 5-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere un match dominato
Al torneo ATP di Roma, l’azzurro sta dominando il match contro l’avversario australiano. Dopo aver vinto il primo set 6-2, ha preso un vantaggio di 5-0 nel secondo, con il suo avversario che ha commesso un errore di rovescio in uscita dal servizio. Ora serve per chiudere il match e portare a casa la vittoria. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Fuori controllo il rovescio in uscita dal servizio dell’australiano, l’azzurro serve per chiudere il match con un parziale netto. Non c’è la prima. 15-40 Spinge con il dritto in progressione Sinner, che ha due palle per il triplo break. 15-30 Popyrin cerca un’ambiziosa uscita di rovescio lungolinea che, tuttavia, finisce sul nastro. Ancora una seconda palla. 15-15 Lavora la seconda palla l’australiano, esce la risposta dell’azzurro. Seconda palla. 0-15 Scende a rete Popyrin, ma ormai è troppo tardi. Sinner gli infila il passante di rovescio diagonale. 4-0 Secondo ace del game e quinto del match per Sinner che chiude così il turno di battuta che conferma il doppio break.🔗 Leggi su Oasport.it
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