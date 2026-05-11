LIVE Sinner-Popyrin 6-2 5-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere un match dominato

Al torneo ATP di Roma, l’azzurro sta dominando il match contro l’avversario australiano. Dopo aver vinto il primo set 6-2, ha preso un vantaggio di 5-0 nel secondo, con il suo avversario che ha commesso un errore di rovescio in uscita dal servizio. Ora serve per chiudere il match e portare a casa la vittoria. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

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