CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sempre la prima slice però! Match point. 30-30 Sbaglia di metri il rovescio Sinner. 30-15 Servizio slice, dritto di là. 15-15 Prima vincente esterna! 0-15 Sbaglia una facile conclusione di volo l’azzurro! 5-4 Tiene la battuta Moutet e dà battaglia fino in fondo: a breve Sinner al servizio per chiudere però! 40-15 Largo il rovescio di Sinner. 30-15 Ace. 15-15 I due fanno show, lungo alla fine il lob di Moutet. 15-0 Prima vincente. 5-3 Guizzo, contro guizzo e punto Sinner! 40-0 Prima vincente. 15-15 Altro bellissimo lob di Moutet che poi però butta via tutto, tocco largo. 15-0 Chiude di tocco a rete Sinner! 4-3 Accorcia nel punteggio e rimane vivo nel match Moutet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moutet 6-1, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro al servizio per chiudere

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LIVE Sinner-Moutet 6-1, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro al servizio per chiudereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Ottima risposta di rovescio nei piedi!! A-40 Però ennesimo errore di Sinner in questo sprazzo di match. oasport.it

C'è un nuovo record in città! Jannik Sinner, grazie al primo parziale di 6 a 1 contro il francese Corentin Moutet, diventa il primo tennista della storia a vincere 25 set di fila nei Masters 1000. Infrange il precedente primato di Novak Djokovic. Nessuno mai come l facebook

Siete svegliiii Entra ora in campo Jannik Sinner per il match di terzo turno con Corentin Moutet x.com