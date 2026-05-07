LIVE Berrettini-Popyrin 2-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro al servizio per rimanere nel set

Al secondo set del match tra un tennista italiano e il suo avversario, il punteggio è attualmente di 2-5. L’italiano sta servendo per cercare di rimanere nel set, mentre il suo avversario si prepara a rispondere. Sul campo si vede un punto in cui il giocatore australiano tenta di trovare il vincente con un dritto in corsa lungolinea. La partita è trasmessa in diretta dall’ATP Roma 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Cerca il vincente con il dritto in corsa lungolinea Popyrin. Il suo potente colpo termina però in rete. 15-40 Primo set point annullato dall’azzurro con la palla corta di dritto in uscita dal servizio. 0-40 Legge benissimo il servizio di Berrettini Popyrin che si sposta sul dritto e trova la risposta vincente ad incrociare. Set point. 0-30 Stecca la palla l’azzurro sul tentativo di dritto lungolinea. Altro errore banale di Berrettini che aveva un’ampia porzione del campo libera. 0-15 In rete il rovescio ad incrociare di Berrettini in uscita dal servizio. 2-5 Gioco Popyrin. Ancora combinazione di servizio e dritto ad uscire dell’australiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per rimanere nel set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Arnaldi-Munar 6-3 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set Leggi anche: LIVE Berrettini-Popyrin 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta la palla break Altri aggiornamenti Temi più discussi: Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta. LIVE Berrettini-Popyrin 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Martella bene stavolta col dritto Berrettini. L'azzurro scende poi a rete e trova lo smash vincente! 15-40 ... oasport.it Berrettini-Popyrin, primo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvOstacolo australiano per Matteo al debutto nel torneo di Roma: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo primo impegno al Foro Italico ... corrieredellosport.it Live: Berrettini-Popyrin, a seguire Paolini e Cinà. Oggi arriva Sinner. Otto italiani in campo. Il programma - facebook.com facebook Buongiorno Roma Il primo a scendere sul Campo Centrale è Matteo Berrettini che affronta Alexei Popyrin I precedenti sorridono al romano, avanti 3-1 x.com