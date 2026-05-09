LIVE Sinner-Ofner 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del primo break nel primo set
Al secondo set della partita tra Sinner e Ofner all'ATP di Roma, l'azzurro si trova in vantaggio 2-1. Durante il gioco, l’austriaco ha commesso un doppio fallo, segnando un momento significativo nel match. La partita, che si sta disputando sotto gli occhi di pubblico e telecamere, continua con il giocatore italiano alla ricerca del primo break nel primo set. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Doppio fallo dell’austriaco, primo momento importante. Seconda. 0-15 In rete il rovescio di Ofner in uscita dal servizio. 2-1 GAME SINNER! Con la prima palla vincente, l’altoatesino torna in vantaggio. 40-15 Errore di dritto dell’austriaco che non tiene il colpo dell’italiano. Seconda. 30-15 Scambio incredibile, Ofner raggiunge la palla corta di Sinner ma manda fuori il lob. Seconda. 15-15 Ofner non può gestire il rovescio diagonale di Sinner e manda in rete il colpo. Ancora seconda. 0-15 Spinge anche la seconda Sinner, ma non entra. Doppio fallo. Seconda palla ad inizio game per l’azzurro. 1-1 GAME OFNER.🔗 Leggi su Oasport.it
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