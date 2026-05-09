LIVE Sinner-Ofner 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro a caccia del primo break nel primo set

Al secondo set della partita tra Sinner e Ofner all'ATP di Roma, l'azzurro si trova in vantaggio 2-1. Durante il gioco, l’austriaco ha commesso un doppio fallo, segnando un momento significativo nel match. La partita, che si sta disputando sotto gli occhi di pubblico e telecamere, continua con il giocatore italiano alla ricerca del primo break nel primo set. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.

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