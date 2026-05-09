LIVE Sinner-Ofner 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro che cerca la fuga nel primo set!

Al torneo ATP di Roma, il punteggio tra Sinner e Ofner segna 4-1 in favore dell’azzurro. Sinner ha appena ottenuto un break e si sta avvicinando alla vittoria nel primo set. In questa fase, Sinner ha concluso il suo turno di battuta con un ace, portandosi a 40-0, e ha spinto con il dritto costringendo l’avversario a commettere un errore in difesa.

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