LIVE Sinner-Ofner 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro che cerca la fuga nel primo set!

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il punteggio tra Sinner e Ofner segna 4-1 in favore dell’azzurro. Sinner ha appena ottenuto un break e si sta avvicinando alla vittoria nel primo set. In questa fase, Sinner ha concluso il suo turno di battuta con un ace, portandosi a 40-0, e ha spinto con il dritto costringendo l’avversario a commettere un errore in difesa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 GAME SINNER!  Con l’ace, l’azzurro chiude il servizio. 40-0 Spinge con il dritto Sinner, costringendo la difesa di Ofner a finire in rete. 30-0 Prima esterna vincente. 15-0 Pretenzioso dritto in cross dell’austriaco che finisce in corridoio. Seconda. 3-1 BREAK SINNER!  L’azzurro fa due passi in avanti in risposta e mette pressione ad Ofner che commette doppio fallo concedendo il servizio. Ancora seconda. 40-A Sinner ha tutto il tempo per preparare il dritto vincente dal centro del campo e infatti non sbaglia, quarta palla break. Seconda palla. 40-40 Ace all’incrocio delle righe per Ofner. 40-A Perde campo l’austriaco che cerca un dritto diagonale in corsa disperato ma la palla esce.🔗 Leggi su Oasport.it

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