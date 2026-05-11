LIVE Sinner-Popyrin 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce con il break di vantaggio

Al secondo set, il giocatore italiano ha ottenuto un vantaggio di 3-1 grazie a un colpo di rovescio preciso che ha messo in difficoltà l’avversario australiano. All'inizio del game, l’australiano ha tentato di rispondere con la seconda palla, ma l'italiano ha mantenuto il controllo dello scambio, portando avanti la partita. La sfida tra i due prosegue con il punteggio attuale.

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