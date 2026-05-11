LIVE Sinner-Popyrin 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce con il break di vantaggio
Al secondo set, il giocatore italiano ha ottenuto un vantaggio di 3-1 grazie a un colpo di rovescio preciso che ha messo in difficoltà l’avversario australiano. All'inizio del game, l’australiano ha tentato di rispondere con la seconda palla, ma l'italiano ha mantenuto il controllo dello scambio, portando avanti la partita. La sfida tra i due prosegue con il punteggio attuale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla ad inizio game per l’australiano. 3-1 Vincente di rovescio pazzesco dell’azzurro che con la diagonale pesca un angolo strettissimo. Applaude anche Popyrin! A-40 Altra palla corta e volée vincente di Sinner! 40-40 Serve and volley di Jannik sulla palla break, scelta di carattere! Per fortuna si ferma sul nastro la risposta di rovescio lungolinea dell’australiano. 30-40 Scende a rete Popyrin e mette la pressione giusta a Sinner per ottenere il terzo errore di dritto del game dell’azzurro. 30-30 Servizio e dritto in controtempo. Bene così! Seconda, momento che può diventare pericoloso. 15-30 Altro errore di dritto, questa volta è il colpo in controbalzo che non supera il nastro.🔗 Leggi su Oasport.it
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