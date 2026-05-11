LIVE Sinner-Popyrin 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce con il break di vantaggio

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al secondo set, il giocatore italiano ha ottenuto un vantaggio di 3-1 grazie a un colpo di rovescio preciso che ha messo in difficoltà l’avversario australiano. All'inizio del game, l’australiano ha tentato di rispondere con la seconda palla, ma l'italiano ha mantenuto il controllo dello scambio, portando avanti la partita. La sfida tra i due prosegue con il punteggio attuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla ad inizio game per l’australiano. 3-1 Vincente di rovescio pazzesco dell’azzurro che con la diagonale pesca un angolo strettissimo. Applaude anche Popyrin! A-40 Altra palla corta e volée vincente di Sinner! 40-40 Serve and volley di Jannik sulla palla break, scelta di carattere! Per fortuna si ferma sul nastro la risposta di rovescio lungolinea dell’australiano. 30-40 Scende a rete Popyrin e mette la pressione giusta a Sinner per ottenere il terzo errore di dritto del game dell’azzurro. 30-30 Servizio e dritto in controtempo. Bene così! Seconda, momento che può diventare pericoloso. 15-30 Altro errore di dritto, questa volta è il colpo in controbalzo che non supera il nastro.🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner popyrin 2 1 atp roma 2026 in diretta l8217azzurro conduce con il break di vantaggio
© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conduce con il break di vantaggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Sinner-Humbert 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro conduce di un break

Leggi anche: LIVE Berrettini-Popyrin 1-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta la palla break

Argomenti più discussi: Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove in tv e streaming gli Internazionali d'Italia in tempo reale; Popyrin, chi è l'avversario di Sinner a Roma; Sinner-Popyrin su TV8 in chiaro oggi? Orario d’inizio, programma, streaming.

sinner popyrin live sinner popyrin 2Diretta LIVE Sinner-Popyrin Internazionali d'Italia terzo turno: Jannik spezza subito l'equilibrioDiretta LIVE della partita tra Sinner-Popyrin, valevole per il terno turno degli Internazionali d'Italia 2026. sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web