LIVE Berrettini-Popyrin 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta la palla break
Al torneo di Roma, l’incontro tra il tennista italiano e il suo avversario australiano prosegue con l’australiano in vantaggio per due set a uno. Nell’ultimo game, l’australiano ha conquistato il punto decisivo con uno smash preciso a rete, lasciando l’italiano senza sfruttare una palla break che avrebbe potuto riaprire il match. La partita è in corso con il punteggio attuale di 1-2 nel set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Popyrin. L’australiano si prende il complicato game con un perfetto smash a rete. ad-40 Stavolta è l’australiano che ottiene il punto nel gioco a rete. Palla corta di Popyrin recuperata dall’azzurro, ma il passante seguente è imprendibile per Berrettini. 40-40 Servizio potente e poi dritto inside-out. Popyrin annulla così il break-point. 30-40 Lungo il dritto di Popyrin in uscita dal servizio. Palla Break per l’azzurro! 30-30 Viene ancora una volta avanti l’australiano, ma per la terza volta Berrettini trova il passante vincente! Stavolta con il rovescio ad incrociare. 30-15 Prima ad uscire vincente per Popyrin.🔗 Leggi su Oasport.it
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