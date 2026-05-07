LIVE Berrettini-Popyrin 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta la palla break

Al torneo di Roma, l’incontro tra il tennista italiano e il suo avversario australiano prosegue con l’australiano in vantaggio per due set a uno. Nell’ultimo game, l’australiano ha conquistato il punto decisivo con uno smash preciso a rete, lasciando l’italiano senza sfruttare una palla break che avrebbe potuto riaprire il match. La partita è in corso con il punteggio attuale di 1-2 nel set.