LIVE Sinner-Humbert 4-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce di un break

Al torneo ATP di Montecarlo, il punteggio tra il tennista italiano e il suo avversario svizzero si attesta sul 4-3 in favore di Sinner, che ha ottenuto un break nel corso del match. Attualmente, Humbert si trova in vantaggio 3-4 e sta cercando di rispondere al break subito. Nel gioco in corso, Sinner ha tentato di recuperare con una smorzata, ma senza successo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Humbert. Non passa il recupero di Sinner sulla smorzata dell’avversario. AD-40 Super dritto lungolinea vincente del transalpino. 40-40 Scappa via il rovescio incrociato di Jannik. Parità. 30-40 Palla del doppio break Sinner. Humbert accorcia e viene sommerso dal dritto in avanzamento dell’azzurro. 30-30 Ottimo dritto in uscita dal servizio del transalpino. 15-30 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dall’errore con il drop di Humbert. 15-15 Pessimo dritto del francese. 15-0 Peccato. Non passa la smorzata di dritto dell’azzurro dopo la gran risposta. 4-2 Game Sinner. Con un ottimo serve and volley Jannik conferma il break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Humbert 4-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro conduce di un break Leggi anche: LIVE Sinner-Humbert 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti dell’incontro. Temi più discussi: Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Monte-Carlo LIVE, Sinner sfida Humbert: cronaca in diretta dalle 13; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro ritrova il francese dopo 5 anni. Tennis: Sinner-Humbert, l'esordio di Jannik a Montecarlo 4-2 - LIVENel primo dei due Masters 1000 stagionali rimasti con il tradizionale format di una settimana, il martedì propone già le teste di serie in campo per il secondo turno: su tutte, Jannik Sinner e Carlos ... ansa.it Diretta Live Sinner-Humbert 2° turno Montecarlo: Jannik apre le danze, break nel primo setSedicesimi di finale – Court Rainier III – Live dalle ore 12.30 Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp ... sport.virgilio.it LIVE Sinner-Humbert: segui la sfida in tempo reale https://tinyurl.com/mtkanxcr - facebook.com facebook TENNIS | Sinner-Humbert, l'esordio di Jannik a Montecarlo - LIVE. Il numero 2 del mondo affronta il francese #ANSA x.com