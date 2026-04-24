LIVE Sinner-Bonzi 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizia il match del numero uno!

Alle 11 si sono aperti i match diurna al torneo ATP di Madrid, con la partita tra il numero uno del ranking e il suo avversario. Contestualmente, sono in corso le sfide tra altri giocatori, tra cui Musetti contro Hurkacz e Grant contro Cirstea, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Le gare si svolgono sul centrale del complesso sportivo, con pubblico presente e diretta trasmessa online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Bravissimo Bonzi a verticalizzare con il rovescio, il lungolinea è vincente. 30-30 Primo vero scambio del match, è di Sinner! L’azzurro gestisce con il dritto e spinge in lungolinea rendendo inutile la difesa del francese. 30-15 Doppio fallo di Bonzi, il primo del match. Seconda palla. 30-0 Stecca la risposta di rovescio Sinner, che ha provato a mettere i piedi in campo. 15-0 Il francese parte con un ace! INIZIA IL MATCH 16.09 Termina il riscaldamento, sta per iniziare il match! 16.09 Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di lasciare la battuta a Bonzi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match del numero uno! Notizie correlate LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il cammino per sfatare il tabù spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misureCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Jannik Sinner - Benjamin Bonzi live: Tennis - Madrid Men's Singles; Sinner, ufficiale l'orario del debutto con Bonzi. LIVE Alle 16 Sinner-Bonzi a Madrid: parte la caccia al quinto Masters consecutivoIl numero 1 del mondo, dopo il bye al primo turno, debutta nel 1000 spagnolo affrontando il qualificato francese ... gazzetta.it Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVEInizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner-Bonzi: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in tempo reale facebook #Sinner-Bonzi: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid in tempo reale x.com