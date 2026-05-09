LIVE Pellegrino-Fils ATP Roma 2026 in DIRETTA | il qualificato azzurro vuole regalarsi l’impresa della vita
Oggi si tiene un match di tennis valido per le qualificazioni dell'ATP Roma 2026, con il giocatore italiano che si sta preparando a scendere in campo. La partita è seguita in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. I tifosi sono pronti a seguire ogni scambio e a vivere il momento in tempo reale, mentre il qualificato azzurro spera di conquistare una vittoria importante.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte Andrea PELLEGRINO e Arthur FILS per un posto al 3° turno al Foro Italico! Ha battuto Felix Auger Aliassime poco più di un anno fa all’Estoril Pellegrino, come migliore vittoria della carriera in termini di classifica. Una impresa oggi non migliorerebbe soltanto quel record, ma segnerebbe l’inizio di una nuova vita tennistica per il classe ’97 di Bisceglie, che sta vivendo un sogno: giocare il primo Masters 1000 della carriera da qualificato e al Foro Italico. Di fronte il francese ritrovato dopo l’infortunio, quest’anno già campione di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it
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