LIVE Pellegrino-Fils 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio con break dell’azzurro!
Al torneo di Roma, nel primo set tra i due tennisti, l’azzurro ha ottenuto un break e si trova avanti 1-0. In questa fase iniziale, il punteggio è 40-15, con un punto decisivo di rovescio da parte dell’italiano. Fils ha risposto con un dritto potente, mantenendo viva la partita. La cronaca viene aggiornata in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato degli scambi in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Mamma mia, gratuito di rovescio. 30-15 Risposta incisiva di dritto di Fils. 30-0 Sotto la rete la risposta di rovescio. 15-0 Arriva tardi e male sul rovescio difensivo il francese. 1-0 Ancora un errore di dritto di Fils. Auto break!! 30-40 Non supera la rete il dritto in corsa di Pellegrino. 15-40 Sbaglia un comodissimo dritto il francese. 15-30 Stecca di dritto in difesa Fils. 15-15 Ace. 0-15 Sbaglia lo smash a rimbalzo Fils. 21:27 Inizia il match con Fils in battuta. Giocatori in campo! 21:15 Pellegrino che, dopo essersi qualificato, ha battuto Luca Nardi nel derby azzurro di primo turno. Continua a sognare contro il campione di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it
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