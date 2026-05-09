LIVE Pellegrino-Fils 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio con break dell’azzurro!

Al torneo di Roma, nel primo set tra i due tennisti, l’azzurro ha ottenuto un break e si trova avanti 1-0. In questa fase iniziale, il punteggio è 40-15, con un punto decisivo di rovescio da parte dell’italiano. Fils ha risposto con un dritto potente, mantenendo viva la partita. La cronaca viene aggiornata in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato degli scambi in corso.

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