LIVE Pellegrino-Tiafoe ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro per continuare a sognare dopo Bellucci!

Alle 11:15 è iniziato il match tra un tennista italiano e un avversario straniero sul campo principale del torneo ATP di Roma. La partita si svolge nell'ambito della competizione maschile, con l’obiettivo di proseguire nel cammino e sperare in un risultato positivo. I giocatori sono in campo per la prima volta oggi, e la sfida si svolge sotto gli occhi di un pubblico presente in tribuna e di chi segue l’evento in diretta streaming.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:15 Iniziata in questo momento la sfida tra Bellucci e Landaluce, poi Pelle! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il ‘sognatore’ di Bisceglie Andrea PELLEGRINO contro Frances TIAFOE, il pugliese si gioca un clamoroso accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026! Ci sono tre, forse quattro categorie tennistiche di differenza tra i due giocatori. Tuttavia, in questo torneo, tutto è possibile per Pellegrino, che ha sconfitto Hugo Gaston e Martin Landaluce nelle qualificazioni dando prova di essere in grandissima condizione, prima di battere in rimonta il pesarese Luca Nardi ed essersi regalato la prima vittoria 1000 e la partita di 2° turno contro Fils.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognare dopo Bellucci! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... Argomenti più discussi: Live Frances Tiafoe - Andrea Pellegrino - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 11/05/2026; LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favola; Sogno main draw per Basiletti, Urgesi, Pellegrino e Bondioli; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky. roma - Results on X | Live Posts & Updates x.com