Nella partita di tennis in corso a Roma, Pellegrino ha conquistato il primo set al tie-break e si trova ora in vantaggio nel secondo, con un break già confermato. Dopo aver commesso un errore di dritto, l’azzurro ha risposto con un potente rovescio lungolarga, sorprendendo l’avversario. La sfida tra i due giocatori prosegue con attenzione, mentre i punti si susseguono sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Errore di dritto. 30-0 Grandissimo rovescio lungoriga di Pellegrino dopo il kick, a sorprenderlo. 15-0 ACE!!! 3-1 A trenta Tiafoe. 40-30 Si offre Tiafoe. 40-15 Fuori di poco il passante dell’azzurro. 30-15 Non risponde di dritto Andrea. Altro aereo. 15-15 Con il dritto Pellegrino! 15-0 Lungo lo slice difensivo di Andrea. Sta passando un aereo al minuto, pazzesco! 3-0 FUORIIIIIII il contro balzo difensivo di Tiafoe. A-40 Slice vincente. Ci riproviamo! 40-40 Palla corta vincente. Non finisce più questo game. Inoltre continuano a passare aerei a raffica. A-40 Ritmo clamoroso tenuto dai due nello scambio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe 7-6, 3-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conferma il break nel 2° set, calma!

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