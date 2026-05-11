LIVE Pellegrino-Tiafoe 6-68-8 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie-break l’azzurro era 4-0 ed ha avuto due set point

Al secondo set della partita tra Pellegrino e Tiafoe all’ATP di Roma 2026, il punteggio è di 6-6 con un tie-break in corso. L’azzurro aveva conquistato un vantaggio di 4-0 e ha avuto due occasioni per chiudere il set. La situazione resta molto combattuta, con il punteggio nel tie-break al momento di 8-8. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, si può cliccare sul link dedicato.

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