LIVE Pellegrino-Tiafoe 6-68-8 ATP Roma 2026 in DIRETTA | tie-break l’azzurro era 4-0 ed ha avuto due set point
Al secondo set della partita tra Pellegrino e Tiafoe all’ATP di Roma 2026, il punteggio è di 6-6 con un tie-break in corso. L’azzurro aveva conquistato un vantaggio di 4-0 e ha avuto due occasioni per chiudere il set. La situazione resta molto combattuta, con il punteggio nel tie-break al momento di 8-8. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, si può cliccare sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Che set amici, chiamate Freud! 9-8 GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TTTTTTUUUUUUUIIIIITO DI DRITTO TIAFOE! 8-8 DOOOOOOOOPPPIO FALLO! Sciagurati, entrambi! Seconda sul 2° set point dell’USA 7-8 L’uscita lungoriga di rovescio di Tiafoe, che inchioda l’azzurro sul lato del rovescio per poi sorprendere all’improvviso con il lungoriga che Pelle non si aspetta. Seconda sulla riga Fuori di un millimetro l’ace. 7-7 Non risponde poi di rovescio!!! Altro servizio per Pelle. 6-7 Mamma mia, cosa ha fatto Tiafoe. Passante in corsa di polso clamoroso dalla tribuna, incredibile numero dell’americano. Set point per lui. Sono 5 le palle set non sfruttate.🔗 Leggi su Oasport.it
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