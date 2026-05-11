Nel match tra Pellegrino e Tiafoe all’ATP di Roma, il punteggio è di 6-6 e si sta giocando un tie-break. L’azzurro aveva iniziato con un vantaggio di 4-0 e due set point, ma la partita si è riaperta. Nel corso del game, Tiafoe ha commesso un errore gratuito con il rovescio, portando il punteggio a 4-1. La sfida prosegue con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 COOOOOON IL ROVESCIO LUNGORIGA PELLEGRINO! Si gira! 4-1 Gratuito di rovescio di Tiafoe. Due servizi per noi ora. 3-1 DOPPIO FALLO! 2-1 Aspetta troppo il rovescio Pelle e a quel punto l’impatto è troppo basso e il colpo finisce in rete. 2-0 ACE!!!!!!!! 1-0 Doppio fallo di Tiafoe. 6-6 Quattro punti di fila: TIE-BREAK! 40-30 Gran seconda, dritto che lascia fermo il rivale. Si è ripreso, d’incanto! 30-30 Priiiiiima vincente! 15-30 Servizio e dritto!!! Alè! 0-30 Doppio fallo. Niente, ha completamente perso la bussola Pellegrino. 0-15 Lob vincente di Tiafoe. 5-6 A quindici Tiafoe. Peccato! 40-15 Palla senza peso proposta da Tiafoe e altro errore di dritto di Pelle.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break, l’azzurro era 4-0 ed ha avuto due set point

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