LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set al tie-break

Nel torneo ATP di Acapulco, in diretta, Flavio Cobolli ha conquistato il primo set al tie-break contro un avversario americano. Durante il match, l’americano si è preso una pausa toilette, mentre Cobolli ha concluso il set con un dritto a sventaglio che è finito in corridoio. La partita prosegue con il punteggio di 7-6.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per l'americano 7-6 Gioco e primo set Flavio Cobolli: atterra in corridoio il dritto a sventaglio dell'americano. Seconda 6-4 Lungo il dritto dell'americano, con la palla che esce per pochissimi millimetri. Mini-break per l'azzurro che avrà altri due set point: il primo in risposta, il secondo eventualmente al servizio 5-4 Palla mal valutata da Tiafoe con il passante di Cobolli che atterra sulla riga. 4-4 In rete il rovescio lungolinea di Tiafoe. 3-4 Servizio e dritto per l'americano che resta avanti in questo tie-break Si cambia campo in perfetta parità. Pubblico che continua ad essere interamente per Cobolli 3-3 Centrale la prima volee di Tiafoe che decide di non dare angolo a Cobolli, il quale però accelera bene con il passante di dritto e chiude con il colpo successivo.