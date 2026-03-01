LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6 1-1 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set al tie-break

Al torneo ATP di Acapulco, Cobolli e Tiafoe si affrontano in diretta. Cobolli vince il primo set al tie-break, mentre nel secondo gioco il punteggio è di 1-1. Durante lo scambio, Cobolli realizza un dritto lungolinea che colpisce in open e sfiora la riga, e Tiafoe risponde con un colpo che prende bene la palla e ruba il tempo all’avversario.

3-2 Break Cobolli: Tiafoe perde il controllo del dritto che termina lungo. 15-40 Incrocia con il rovescio Cobolli, rimane su quella diagonale Tiafoe che lascia molto spazio in lungolinea. Ne approfitta l'italiano che va a segno con il colpo bimane e si prende 2 palle break preziose 15-0 Prima al centro, rovescio ad incrociare e dritto dalla parte opposta. 0-1 Gioco Tiafoe: l'americano incrocia con il rovescio e trova la riga, forzando l'errore dell'avversario. A-40 Ottima smorzata di Tiafoe che riesce a trovare una traiettoria molto corta. Cobolli ci arriva in spaccata ma non trova il campo 7-6 Gioco e primo set Flavio Cobolli: atterra in corridoio il dritto a sventaglio dell'americano.