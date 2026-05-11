LIVE Pellegrino-Tiafoe 5-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break nel primo set!

Nel corso della partita di tennis valida per l’ATP di Roma del 2026, il punteggio vede Pellegrino in vantaggio 5-3 contro Tiafoe. Al momento, si sta giocando un game con un punteggio di 40-40, con una pausa in corso per permettere ai giocatori di ripulirsi. Durante lo scambio, è stato utilizzato uno schema con palla corta e rovescio. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

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