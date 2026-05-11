LIVE Pellegrino-Tiafoe 5-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break nel primo set!

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della partita di tennis valida per l’ATP di Roma del 2026, il punteggio vede Pellegrino in vantaggio 5-3 contro Tiafoe. Al momento, si sta giocando un game con un punteggio di 40-40, con una pausa in corso per permettere ai giocatori di ripulirsi. Durante lo scambio, è stato utilizzato uno schema con palla corta e rovescio. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pausa per ripulirsi, che forse non è quello che ci voleva 40-40 Ancra lo schema palla corta e rovescio. Per le terre Pellegrino, fortunatamente è solo sporcizia sulla schiena. 40-A Sbalorditivo rovescio lungoriga vincente di un azzurro che sta giocando da top 20! 40-40 Lungo il rovescio difensivo di Pelle. Peccato, gratuito. 30-40 Altro dritto in corsa lungoriga a segno di Pelle! Palla set! 30-30 Meraviglioso passantino stretto di rovescio, marchio di fabbrica di Tiafoe. 15-30 Come saltaaaaaaa il dritto di Pelle! Cambio di passo pazzesco poi con l’anomalo vincente che lo lascia praticamente fermo! 15-15 BOOOM! Dritto lungoriga dopo 15 colpi vincente che schiocca dalla racchetta di Pellegrino! 15-0 Ace.🔗 Leggi su Oasport.it

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