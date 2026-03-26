LIVE Sinner-Tiafoe 6-2 3-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break nel 2° set primo set

Durante il match di tennis in corso all'ATP Miami 2026, il giocatore italiano ha ottenuto un break nel secondo set dopo aver vinto il primo con il punteggio di 6-2. Attualmente il punteggio vede il secondo set in corso con il giocatore straniero in vantaggio 3-1. Nel corso dello scambio, il giocatore avversario ha commesso alcuni errori e ha risposto con un servizio vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non risponde di rovescio Sinner. 30-0 Un altro. 15-0 Servizio vincente Tiafoe. 3-1 DODICI! 40-15 UNDICI! Gli ace. 30-15 Servizio e comoda chiusura. 15-15 Grandissima seconda in kick!! Risposta in rete di rovescio. Seconda 0-15 Ahhh tira una fucilata Tiafoe in corsa di rovescio, rimane un po’ a guardare il contro balzo dopo il servizio Sinner. 2-1 Bruttissimo gratuito di rovescio dopo il servizio di BigFoe. Altro BREAK! 40-A Commette però un doppio fallo sanguinoso. 40-40 Ace. Bravo. 30-40 Sbaglia con il dritto Sinner. 15-40 Risposta nei piedi e due chance! 15-30 Scambio lungo, era sulla seconda, accorcia le distanze spingendo di dritto Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tiafoe 6-2, 3-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break nel 2° set primo set Articoli correlati LIVE Sinner-Tiafoe 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: dominio dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Clamorosa risposta di rovescio! 40-30 Scambio lungo, lo vince Sinner. Leggi anche: LIVE Sinner-Tiafoe 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il primo set INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis Approfondimenti e contenuti su LIVE Sinner Tiafoe 6 2 3 1 ATP Miami... Temi più discussi: Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Tiafoe, chi è l'avversario di Sinner ai quarti. LA SCHEDA; Sinner-Tiafoe, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano ha promesso battaglia. ATP Miami, LIVE: Sinner domina il primo set! 6-2 a TiafoeTennis - ATP | Segui con noi la diretta scritta del quarto di finale tra Jannik e l'americano: in palio la quarta semifinale in Florida per l'azzurro ... ubitennis.com Sinner oggi a Miami Open: sfida Tiafoe per un posto in semifinale. A che ora gioca e dove vedere la direttaOggi Jannik Sinner affronta l’americano Tiafoe per un posto in semifinale al Miami Open 2026. L’azzurro punta al Sunshine Double e a guadagnare punti Atp per avvicinarsi a Alcaraz ... msn.com Miami Open, Jannik Sinner vince il primo set contro Frances Tiafoe per 6-2 Hard Rock Stadium Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zvere - facebook.com facebook #Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita dalle 18 #SkySport #SkyTennis x.com