LIVE Nardi-Pellegrino 6-4 3-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break per il pugliese nel set decisivo

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Roma, Nardi e Pellegrino si affrontano nel match in corso. Dopo aver vinto il primo set, Nardi ha ceduto il secondo, portando la sfida al terzo e decisivo parziale. Attualmente, Pellegrino conduce con un vantaggio di 3-2 nel set finale, con un break appena realizzato. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Tre metri in lunghezza fuori il dritto di Nardi, meno sei! 0-15 Spara via il dritto di fretta dopo il servizio Nardi, meno sette! 4-2 Super palla corta di Pellegrino! Alla quarta chance mantiene il break! A-40 La prima slice, il rovescio di là! 40-40 Sembrava un assist la smorzata di Nardi, Pellegrino però si è poi esposto al passante in cross. A-40 Fuori di sei metri il dritto difensivo di Nardi. 40-40 Non è possibile. Ma quante righe prende Nardi. Qui, sul dritto a campo spalancato, ha cercato addirittura l’incrocio e ha pizzicato un millimetro di linea bianca. A-40 Ancora però la prima centrale di Pelle.🔗 Leggi su Oasport.it

live nardi pellegrino 6 4 3 6 2 3 atp roma 2026 in diretta c8217232 un break per il pugliese nel set decisivo
© Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 3-6, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è un break per il pugliese nel set decisivo

Notizie correlate

LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Perde la pazienza e il rovescio Luca Nardi, non una novità: due set point sostanziali.

Leggi anche: LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 3-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° set

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro; LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cede sotto le bordate del ceco.

nardi pellegrino live nardi pellegrino 6LIVE Nardi-Pellegrino 6-4, 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanti il pugliese nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Riga con il rovescio in difesa, resta vivo. 15-40 Perde la pazienza e il rovescio Nardi, non una novità: ... oasport.it

nardi pellegrino live nardi pellegrino 6Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.