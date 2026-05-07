LIVE Nardi-Pellegrino 6-4 3-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break per il pugliese nel set decisivo
Nel torneo ATP di Roma, Nardi e Pellegrino si affrontano nel match in corso. Dopo aver vinto il primo set, Nardi ha ceduto il secondo, portando la sfida al terzo e decisivo parziale. Attualmente, Pellegrino conduce con un vantaggio di 3-2 nel set finale, con un break appena realizzato. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Tre metri in lunghezza fuori il dritto di Nardi, meno sei! 0-15 Spara via il dritto di fretta dopo il servizio Nardi, meno sette! 4-2 Super palla corta di Pellegrino! Alla quarta chance mantiene il break! A-40 La prima slice, il rovescio di là! 40-40 Sembrava un assist la smorzata di Nardi, Pellegrino però si è poi esposto al passante in cross. A-40 Fuori di sei metri il dritto difensivo di Nardi. 40-40 Non è possibile. Ma quante righe prende Nardi. Qui, sul dritto a campo spalancato, ha cercato addirittura l’incrocio e ha pizzicato un millimetro di linea bianca. A-40 Ancora però la prima centrale di Pelle.🔗 Leggi su Oasport.it
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