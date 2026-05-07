LIVE Nardi-Pellegrino 6-4 3-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è un break per il pugliese nel set decisivo

Nel torneo ATP di Roma, Nardi e Pellegrino si affrontano nel match in corso. Dopo aver vinto il primo set, Nardi ha ceduto il secondo, portando la sfida al terzo e decisivo parziale. Attualmente, Pellegrino conduce con un vantaggio di 3-2 nel set finale, con un break appena realizzato. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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