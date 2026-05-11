LIVE Pellegrino-Tiafoe 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizia il match
Al torneo ATP di Roma, il match tra Pellegrino e Tiafoe è iniziato con Pellegrino avanti per 1-0. Dopo il primo turno di gioco, il punteggio segna 30-15. Pellegrino ha concluso con un buon slice, mentre Tiafoe ha commesso un errore di dritto che ha portato il punteggio sul 15-15. La partita è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Gran prima slice. 15-15 Sbaglia di dritto il pugliese. 15-0 Altro errore di Tiafoe dopo un punto lungo. 1-0 Ottima risposta di dritto e BREAK! 30-40 Slice e dritto in cross. 15-40 Gran dritto anomalo di Pellegrino!! 15-30 Risposta profonda dell’azzurro, contro balzo in rete. 15-15 Servizio vincente. Tiafoe al servizio 13:21 Palleggio in corso, quattro minuti e si parte! Giocatori in campo! 13:15 Tiafoe ha vinto una grande partita contro Buse sul Pietrangeli e in rimonta, dimostrando che seppur la terra non vada a genio all’USA, ex semifinalista degli US Open, lui comunque ce la mette tutta. 13:11 Pellegrino che ha una classifica intorno alla 130^ posizione virtuale, pensate che vincendo oggi non scalerebbe troppe piazze portandosi intorno alla 125^ posizione mondiale provvisoria.🔗 Leggi su Oasport.it
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