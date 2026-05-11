LIVE Pellegrino-Tiafoe 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizia il match

Al torneo ATP di Roma, il match tra Pellegrino e Tiafoe è iniziato con Pellegrino avanti per 1-0. Dopo il primo turno di gioco, il punteggio segna 30-15. Pellegrino ha concluso con un buon slice, mentre Tiafoe ha commesso un errore di dritto che ha portato il punteggio sul 15-15. La partita è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Gran prima slice. 15-15 Sbaglia di dritto il pugliese. 15-0 Altro errore di Tiafoe dopo un punto lungo. 1-0 Ottima risposta di dritto e BREAK! 30-40 Slice e dritto in cross. 15-40 Gran dritto anomalo di Pellegrino!! 15-30 Risposta profonda dell’azzurro, contro balzo in rete. 15-15 Servizio vincente. Tiafoe al servizio 13:21 Palleggio in corso, quattro minuti e si parte! Giocatori in campo! 13:15 Tiafoe ha vinto una grande partita contro Buse sul Pietrangeli e in rimonta, dimostrando che seppur la terra non vada a genio all’USA, ex semifinalista degli US Open, lui comunque ce la mette tutta. 13:11 Pellegrino che ha una classifica intorno alla 130^ posizione virtuale, pensate che vincendo oggi non scalerebbe troppe piazze portandosi intorno alla 125^ posizione mondiale provvisoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... Argomenti più discussi: Live Frances Tiafoe - Andrea Pellegrino - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 11/05/2026; LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favola; Sogno main draw per Basiletti, Urgesi, Pellegrino e Bondioli; Pellegrino-Tiafoe oggi in TV: orario, programma e dove vedere il 3° turno degli Internazionali Roma 2026. roma - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognare dopo Bellucci!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:07 Partita difficile, ma non impossibile per il qualificato azzurro, che ha battuto proprio Landaluce ... oasport.it