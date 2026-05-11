LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | Vavassori Bolelli vanno al match tie break A seguire le campionesse olimpiche

Sul campo si stanno disputando le partite di doppio femminile e maschile al torneo di Roma del 2026. Gli azzurri hanno vinto il secondo set con un 6-3 e hanno portato l'incontro al tie-break. Nel frattempo, i tennisti italiani Vavassori e Bolelli sono arrivati al momento decisivo, il match tie-break. Dopo le sfide in corso, sono attese le campionesse olimpiche.

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