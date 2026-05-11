LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | Vavassori Bolelli vanno al match tie break A seguire le campionesse olimpiche
Sul campo si stanno disputando le partite di doppio femminile e maschile al torneo di Roma del 2026. Gli azzurri hanno vinto il secondo set con un 6-3 e hanno portato l'incontro al tie-break. Nel frattempo, i tennisti italiani Vavassori e Bolelli sono arrivati al momento decisivo, il match tie-break. Dopo le sfide in corso, sono attese le campionesse olimpiche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:29 6-3 il secondo parziale per gli azzurri che portano l’incontro al match tie-break. 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di BhambriVenus. Finito l’incontro tocca al derby azzurro. 16:04 Andreeva supera Mertens con un doppio 6-3. Adesso è la volta degli azzurri VavassoriBolelli che incroceranno le racchette con BhambriVenus. A seguire PaoliniErrani-MaduzziPaganetti. Rimanete sintonizzati! 14:25 È terminata poco fa la seconda partita di quest’oggi sulla Supertennis Arena. Il georgiano ha sconfitto lo statunitense con il risultato finale di 7-6 6-4. MertensAndreeva sarà il prossimo match. 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si impone su Davidovich-Fokina con un duplice 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it
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