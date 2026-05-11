LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | tocca a Vavassori Bolelli A seguire le campionesse olimpiche

Al torneo di Roma, si sta disputando la partita tra Errani e Paolini contro Maduzzi e Paganetti. Successivamente toccherà agli italiani Vavassori e Bolelli affrontare la coppia formata da Bhambri e Venus. Nel frattempo, Andreeva ha vinto il suo match contro Mertens con due set di 6-3. Il programma prevede anche le sfide delle campionesse olimpiche, che si affronteranno dopo gli incontri in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Andreeva supera Mertens con un doppio 6-3. Adesso è la volta degli azzurri VavassoriBolelli che incroceranno le racchette con BhambriVenus. A seguire PaoliniErrani-MaduzziPaganetti. Rimanete sintonizzati! 14:25 È terminata poco fa la seconda partita di quest’oggi sulla Supertennis Arena. Il georgiano ha sconfitto lo statunitense con il risultato finale di 7-6 6-4. MertensAndreeva sarà il prossimo match. 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si impone su Davidovich-Fokina con un duplice 6-4. Ora tocca a Nakashima-Basilashvili. Vi ricordiamo che il doppio PaoliniErrani contro MaduzziPaganetti sarà il quinto e ultimo incontro di oggi su questo campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tocca a Vavassori/Bolelli. A seguire le campionesse olimpiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora due match prima del derby azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:25 È terminata poco fa la seconda partita di quest'oggi sulla Supertennis Arena. Il georgiano ha sconfitto lo ... oasport.it