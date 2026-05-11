LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | Vavassori Bolelli sono sotto di un set A seguire le campionesse olimpiche

Alle ore 16:55 si conclude il primo set tra i due team con un punteggio di 6-2 a favore di Bhambri e Venus. A breve si svolgerà il derby tra le due campionesse olimpiche. Attualmente, Vavassori e Bolelli sono sotto di un set in una partita valida per il torneo WTA di Roma 2026. La diretta continua con gli aggiornamenti sui vari incontri in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di BhambriVenus. Finito l’incontro tocca al derby azzurro. 16:04 Andreeva supera Mertens con un doppio 6-3. Adesso è la volta degli azzurri VavassoriBolelli che incroceranno le racchette con BhambriVenus. A seguire PaoliniErrani-MaduzziPaganetti. Rimanete sintonizzati! 14:25 È terminata poco fa la seconda partita di quest’oggi sulla Supertennis Arena. Il georgiano ha sconfitto lo statunitense con il risultato finale di 7-6 6-4. MertensAndreeva sarà il prossimo match. 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si impone su Davidovich-Fokina con un duplice 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Vavassori/Bolelli sono sotto di un set. A seguire le campionesse olimpiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tocca a Vavassori/Bolelli. A seguire le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Andreeva supera Mertens con un doppio 6-3. LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tocca a Vavassori/Bolelli. A seguire le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Andreeva supera Mertens con un doppio 6-3. Adesso è la volta degli azzurri Vavassori/Bolelli che ... oasport.it