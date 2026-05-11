LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | le campionesse olimpiche sfidano due giovanissime

Alle ore 12:28, sulla Supertennis Arena, si è concluso il primo match della giornata, con Rublev che ha vinto contro Davidovich-Fokina in due set, entrambi 6-4. Nel torneo WTA di Roma 2026, si stanno sfidando le campionesse olimpiche contro due giovani promesse. La diretta continua con l'incontro tra Errani e Paolini contro Maduzzi e Paganetti, offrendo agli spettatori un pomeriggio ricco di tennis femminile e maschile.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si impone su Davidovich-Fokina con un duplice 6-4. Ora tocca a Nakashima-Basilashvili. Vi ricordiamo che il doppio PaoliniErrani contro MaduzziPaganetti sarà il quinto e ultimo incontro di oggi su questo campo. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Roma di doppio che vede Jasmine Paolini e Sara Errani opposte a Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Le teste di serie numero 1 del torneo affrontano le giovani classe 2006 nel debutto in quel di Roma in un derby tinto d’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre.