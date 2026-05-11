LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre

Oggi si gioca il primo turno del doppio al torneo WTA 1000 di Roma, con una partita tra le campionesse olimpiche, Jasmine Paolini e Sara Errani, e le giovani azzurre Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. La sfida si svolge sui campi della capitale italiana, con aggiornamenti in tempo reale sulla loro performance. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le coppie in questa fase del torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Roma di doppio che vede Jasmine Paolini e Sara Errani opposte a Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. Le teste di serie numero 1 del torneo affrontano le giovani classe 2006 nel debutto in quel di Roma in un derby tinto d’azzurro. La toscana vorrà riprendersi dal deludente risultato ottenuto nel torneo di singolare, dove ha abbandonato la competizione al terzo turno per mano della belga Mertens. Avversaria che avrebbe potuto incontrare nuovamente in questa specialità in semifinale. La classe ’95 però, in coppia con Zhang, ha perso al suo debutto per mano di HsiehWang.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del... LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheBuona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Jaqueline Cristian/Clara Tauson, valida per il primo turno... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); Dal Circolo Tennis Bari agli Internazionali di Roma, debutto Vittoria Paganetti: sfiderà Paolini-Errani.