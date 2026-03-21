Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Questa sera, nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2026, si sfidano le coppie ErraniPaolini e AoyamaEikeri. Sara Errani e Jasmine Paolini, entrambe campionesse olimpiche, esordiscono in questa fase del torneo. La partita è in corso e la diretta aggiorna in tempo reale l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del WTA 1000 di Miami 2026 che segna l’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Per le azzurre, qui accreditate della testa di serie numero 1, c’è il duo nippo-norvegese formato da Shuko Aoyama e Ulrikke Eikeri. L’accoppiata composta dalle campionesse olimpiche, nonché del Roland Garros, è subito impegnata da una coppia che come tale non ha mai affrontato, ma che a livello di figure singole è toccata più volte nel corso del percorso. AoyamaEikeri, comunque, hanno subito avuto qualche problema di troppo ad Austin, primo capitolo assieme: in quel WTA 125 hanno perso all’esordio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche

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