Stasera si svolge il primo turno del doppio al WTA 1000 di Indian Wells, con la partita tra le coppie formate da Sara Errani e Jasmine Paolini da un lato, e Jaqueline Cristian e Clara Tauson dall’altro. La sfida si gioca in diretta e rappresenta l’esordio delle campionesse olimpiche nel torneo californiano. La partita viene trasmessa live e si può seguire aggiornamento dopo aggiornamento.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sara ErraniJasmine Paolini e Jaqueline CristianClara Tauson, valida per il primo turno del tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells. Sul campo-6 del prestigioso torneo californiano ci sarà l’esordio delle campionesse olimpiche, al cospetto di due singolariste che possono essere insidiose per i colpi di cui sono dotate. ErraniPaolini sono alla ricerca di risposte dopo la brutta uscita di scena a Dubai. La coppia azzurra è chiamata a reagire e ad alzare il livello del proprio gioco, ritrovando soprattutto quella chimica e quell’intesa che in passato hanno rappresentato uno dei loro principali punti di forza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche

