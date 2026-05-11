LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | ancora due match prima del derby azzurro

Al tennis club si sono appena conclusi due incontri del torneo WTA di Roma, con le partite che hanno visto protagoniste diverse coppie. La sessione odierna si avvia ormai verso la conclusione, tra attese e risultati finali che saranno aggiornati a breve. La Supertennis Arena ha ospitato gli ultimi match di un calendario ricco di sfide, con il pubblico che ha seguito attentamente le fasi finali di giornata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:25 È terminata poco fa la seconda partita di quest’oggi sulla Supertennis Arena. Il georgiano ha sconfitto lo statunitense con il risultato finale di 7-6 6-4. MertensAndreeva sarà il prossimo match. 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si impone su Davidovich-Fokina con un duplice 6-4. Ora tocca a Nakashima-Basilashvili. Vi ricordiamo che il doppio PaoliniErrani contro MaduzziPaganetti sarà il quinto e ultimo incontro di oggi su questo campo. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Roma di doppio che vede Jasmine Paolini e Sara Errani opposte a Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora due match prima del derby azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora quattro match prima del derby azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora quattro match prima del derby azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del WTA ... oasport.it