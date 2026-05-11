LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti WTA Roma 2026 in DIRETTA | a breve l’esordio romano delle campionesse olimpiche

Alle 17:47 si è concluso il match tra Vavassori e Bolelli, che hanno vinto il tie-break con il punteggio di 10-8, qualificandosi così per gli ottavi di finale del tabellone principale. Nel frattempo, si attende l’esordio delle campionesse olimpiche nel torneo di Roma 2026, con le partite in corso e aggiornamenti in diretta. La giornata si presenta ricca di incontri e emozioni sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 VavassoriBolelli vincono il match tie-break per 10-8 e volano al R16 del tabellone principale. A breve scenderanno in campo PaoliniErrani opposte a MaduzziPaganetti. 17:29 6-3 il secondo parziale per gli azzurri che portano l’incontro al match tie-break. 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di BhambriVenus. Finito l’incontro tocca al derby azzurro. 16:04 Andreeva supera Mertens con un doppio 6-3. Adesso è la volta degli azzurri VavassoriBolelli che incroceranno le racchette con BhambriVenus. A seguire PaoliniErrani-MaduzziPaganetti. Rimanete sintonizzati! 14:25 È terminata poco fa la seconda partita di quest’oggi sulla Supertennis Arena.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: a breve l’esordio romano delle campionesse olimpiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Vavassori/Bolelli vanno al match tie break. A seguire le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di Bhambri/Venus. Finito l'incontro tocca al derby azzurro. 16:04 ... oasport.it