LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | esordio ok per le campionesse olimpiche
Le campionesse olimpiche hanno iniziato bene il torneo di Roma 2026, vincendo il primo set 6-4 e il secondo 6-3 contro le avversarie. La partita si è conclusa con il risultato di due set a zero in favore delle italiane. La diretta si è fermata alle 19:42, ma gli aggiornamenti continueranno sui canali dedicati allo sport.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 19:40 Al secondo turno Paolini ed Errani se la vedranno contro Noskova e Valentova. 19:39 Sono 3 i break realizzati da MaduzziPaganetti. 5 quelli concretizzati dalle numero 4 del ranking WTA. 19:38 Le campionesse olimpiche hanno vinto il 51% dei punti in risposta. Le giovani classe 2006 il 36%. 19:37 MaduzziPaganetti hanno messo il 61% di prime in campo. Le teste di serie numero 1 del torneo l’82%. 19:35 Vediamo un po’ di dati. Nessun ace da parte delle giocatrici in campo.🔗 Leggi su Oasport.it
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