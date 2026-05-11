LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | esordio ok per le campionesse olimpiche

Le campionesse olimpiche hanno iniziato bene il torneo di Roma 2026, vincendo il primo set 6-4 e il secondo 6-3 contro le avversarie. La partita si è conclusa con il risultato di due set a zero in favore delle italiane. La diretta si è fermata alle 19:42, ma gli aggiornamenti continueranno sui canali dedicati allo sport.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:42 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 19:40 Al secondo turno Paolini ed Errani se la vedranno contro Noskova e Valentova. 19:39 Sono 3 i break realizzati da MaduzziPaganetti. 5 quelli concretizzati dalle numero 4 del ranking WTA. 19:38 Le campionesse olimpiche hanno vinto il 51% dei punti in risposta. Le giovani classe 2006 il 36%. 19:37 MaduzziPaganetti hanno messo il 61% di prime in campo. Le teste di serie numero 1 del torneo l’82%. 19:35 Vediamo un po’ di dati. Nessun ace da parte delle giocatrici in campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 6-4, 6-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio ok per le campionesse olimpiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: a breve l’esordio romano delle campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Vavassori/Bolelli vincono il match tie-break per 10-8 e volano al R16 del tabellone principale. LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovanissimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:28 Ben trovati amici di OA Sport! Nel primo match della giornata sulla Supertennis Arena Rublev si... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 6-4, 0-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: il primo parziale è delle campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Paolini chiama la fisioterapista in campo per un problema fisico. 6-4 Ancora largo il rovescio lungolinea di ... oasport.it