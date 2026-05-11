LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | il primo parziale è delle campionesse olimpiche

Le campionesse olimpiche hanno vinto il primo set contro le avversarie nel torneo di Roma 2026. La partita è in corso e Paganetti serve nel secondo game. Al momento, il punteggio vede le italiane avanti 6-4 nel primo set e 1-0 nel secondo. La partita viene seguita in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. Il match si tiene sui campi della capitale italiana.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il diritto lungolinea della pugliese. Paganetti al servizio. 1-0 Volée di diritto incrociata e vincente della classe ’87. 40-15 Lunga la risposta di diritto lungolinea della nativa di Bari. 30-15 Volée di diritto incrociata e vincente di Paganetti. 30-0 In rete lo smash incrociato della pugliese. 15-0 Servizio interno vincente di ”Jas”. Servirà Paolini in questo inizio di secondo set. Paolini chiama la fisioterapista in campo per un problema fisico. 6-4 Ancora largo il rovescio lungolinea di Maduzzi. Il primo set va alle testa di serie numero 1 del torneo. 30-40 Largo il rovescio lungolinea della castellettese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 6-4, 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: il primo parziale è delle campionesse olimpiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 4-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: controbreak delle campionesse olimpiche LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: a breve l’esordio romano delle campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Vavassori/Bolelli vincono il match tie-break per 10-8 e volano al R16 del tabellone principale. Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 6-4, 0-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: il primo parziale è delle campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Paolini chiama la fisioterapista in campo per un problema fisico. 6-4 Ancora largo il rovescio lungolinea di ... oasport.it