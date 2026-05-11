LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 1-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio
Al torneo WTA di Roma, la partita tra Errani e Paolini contro Maduzzi e Paganetti si trova sul punteggio di 1-1. Nessun break è stato realizzato finora, e l’inizio del match si è aperto senza variazioni nel servizio. Nel corso dello scambio, sono stati colpiti colpi vincenti con diritto lungolinea e diritto incrociato vicino alla rete, che hanno contribuito a mantenere il punteggio invariato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Diritto lungolinea vincente della nativa di Bologna. 30-0 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di Paolini. 15-0 Smash lungolinea vincente della toscana. Errani al servizio. 1-1 Lungo il diritto lungolinea di ”Jas”. 40-15 In rete il rovescio lungolinea di Paolini. 30-15 In rete il diritto incrociato della giovane italiana nata a Castelletto sul Ticino. 30-0 In rete la risposta di rovescio incrociato di ”Sarita”. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente di Paganetti. Serve Maduzzi. 1-0 In rete la volée di diritto lungolinea giocata in difesa della classe 2006 barese. 40-15 Volée di rovescio lungolinea vincente della nativa di Bologna.🔗 Leggi su Oasport.it
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