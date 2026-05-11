LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 1-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Al torneo WTA di Roma, la partita tra Errani e Paolini contro Maduzzi e Paganetti si trova sul punteggio di 1-1. Nessun break è stato realizzato finora, e l’inizio del match si è aperto senza variazioni nel servizio. Nel corso dello scambio, sono stati colpiti colpi vincenti con diritto lungolinea e diritto incrociato vicino alla rete, che hanno contribuito a mantenere il punteggio invariato.

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