LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 3-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | controbreak delle campionesse olimpiche

Nel torneo di Roma, le campionesse olimpiche hanno ottenuto un controbreak nel match contro le avversarie. Attualmente, il punteggio vede le tenniste in parità sul 3-3 nel secondo set, dopo aver concluso il primo con un 6-4. Durante lo scambio, Paganetti ha sferrato un smash lungolinea vincente, creando due palle break per le sue squadre. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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