LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 3-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | controbreak delle campionesse olimpiche
Nel torneo di Roma, le campionesse olimpiche hanno ottenuto un controbreak nel match contro le avversarie. Attualmente, il punteggio vede le tenniste in parità sul 3-3 nel secondo set, dopo aver concluso il primo con un 6-4. Durante lo scambio, Paganetti ha sferrato un smash lungolinea vincente, creando due palle break per le sue squadre. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Smash lungolinea vincente di Paganetti. Ci sono due palle break. 30-30 Risposta di diritto incrociato vincente della barese. 30-15 Diritto lungolinea vincente della classe ’96. 15-15 Rovescio lungolinea vincente di ”Sarita”. 0-15 Volée di diritto lungolinea vincente della pugliese classe 2006. Errani al servizio. 3-3 Palla corta di rovescio lungolinea vincente della nativa di Bari. 40-30 Volée di rovescio incrociata e vincente di Paganetti. 30-30 Largo il rovescio incrociato della classe ’96. 15-30 Lunga la risposta di diritto incrociato della toscana. 0-30 Lungo il rovescio lungolinea giocato in difesa della barese.🔗 Leggi su Oasport.it
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