LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | controbreak delle campionesse olimpiche

Le campionesse olimpiche hanno ottenuto un controbreak nel match contro le avversarie in corso alla partita di Roma, con il punteggio di 6-4, 3-2. La giocatrice più giovane ha messo a segno un servizio interno vincente, portandosi avanti 40-15, mentre la pugliese ha concluso con una volée di diritto lungolinea. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

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