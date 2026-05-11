LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 6-4 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | controbreak delle campionesse olimpiche
Le campionesse olimpiche hanno ottenuto un controbreak nel match contro le avversarie in corso alla partita di Roma, con il punteggio di 6-4, 3-2. La giocatrice più giovane ha messo a segno un servizio interno vincente, portandosi avanti 40-15, mentre la pugliese ha concluso con una volée di diritto lungolinea. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Servizio interno vincente della classe ’96. 40-15 Lunga la volée di diritto lungolinea della pugliese. 30-15 Larga la volée di diritto incrociato giocata in difesa di Paganetti. 15-15 Lungo il pallonetto di diritto lungolinea di ”Jas”. 15-0 Smash incrociato e vincente della classe ’87. Serve Paolini 2-2 Volée di diritto lungolinea vincente di Errani. Seconda. 40-40 Larga la risposta di diritto incrociato della nativa di Bologna. Deciding point. Risponde Paolini. 30-40 Largo il diritto incrociato della toscana. 15-40 Largo il diritto incrociato giocato in difesa della classe ’87. 0-40 Diritto incrociato e vincente di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it
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