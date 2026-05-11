LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 5-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | le giovani classe 2006 servono per rimanere nel set

Al torneo di Roma, nel torneo femminile di singolare, le giocatrici stanno affrontando un momento decisivo nel secondo set. La partita è in corso con il punteggio di 5-4 e si sta giocando un punto importante, con una giocatrice pugliese che ha risposto con un rovescio incrociato in rete. La tensione è palpabile mentre le giovani avversarie cercano di mantenere il ritmo e di portare a casa il set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 In rete la risposta di rovescio incrociato della pugliese. 40-30 In rete la volée di diritto incrociato di Maduzzi. 30-30 In rete la volée di diritto incrociata giocata in difesa della classe ’87. 30-15 Servizio interno vincente di ”Jas”. 15-15 In rete la volée di diritto incrociato di Paganetti. 0-15 Volée di rovescio incrociata e vincente della nativa di Castelletto sul Ticino. Paolini al servizio. 4-4 Largo il diritto incrociato della barese. 30-40 Smash incrociato e vincente della bolognese. Ci sono due palle del controbreak. 30-30 Lungo il diritto incrociato della pugliese. 30-15 Rovescio incrociato e vincente di Paganetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 5-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le giovani classe 2006 servono per rimanere nel set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break delle giovani classe 2006CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Volée di diritto incrociata e vincente della piemontese. LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 0-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inizieranno al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di Bhambri/Venus. Finito l'incontro tocca al derby azzurro. 16:04 ... oasport.it