LIVE Errani Paolini-Maduzzi Paganetti 2-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break delle giovani classe 2006

Nel match di oggi alle qualificazioni del torneo WTA di Roma, le giovani giocatrici hanno ottenuto un break nel secondo set. Durante lo scambio, una giocatrice piemontese ha sferrato una volée di diritto incrociata, che si è rivelata vincente. La partita tra ErraniPaolini e MaduzziPaganetti prosegue con un punteggio di 2-3, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Volée di diritto incrociata e vincente della piemontese. 0-15 In rete il diritto incrociato della classe ’87. Errani al servizio. 3-3 Ancora lungo il rovescio lungolinea della nativa di Castelletto sul Ticino. 40-40 Lungo il rovescio lungolinea di Maduzzi. Deciding point e palla break. Risponde Errani. 40-30 In rete il rovescio incrociato della piemontese. 40-15 In rete la volée di rovescio incrociata giocata in difesa di Paganetti. 40-0 Volée di rovescio lungolinea vincente della nativa di Castelletto sul Ticino. 30-0 Volée di rovescio incrociata e vincente della pugliese. 15-0 Lungo il rovescio incrociato giocato in difesa della classe ’96.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break delle giovani classe 2006 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 1-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Diritto lungolinea vincente della nativa di Bologna. LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di primo turno del... Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Doppio femminile: Errani/Paolini guidano il seeding; Diretta Errani - Paolini - Maduzzi - Paganetti (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche sfidano due giovani azzurre. George Pellegrino - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, 0-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche inizieranno al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Il primo set finisce 6-2 a favore di Bhambri/Venus. Finito l'incontro tocca al derby azzurro. 16:04 ... oasport.it