Alle 13.30 si gioca il match tra Sinner e Zverev, con l’obiettivo di raggiungere la finale a Montecarlo. Sinner cerca la prima finale nel Principato, affrontando il tedesco, numero 3 al mondo, che ha vinto 7 delle ultime 12 sfide contro di lui. La partita si può seguire in diretta.

Se Machac ha fermato la striscia di set consecutivi di Sinner a quota 37 nei Masters 1000, prosegue quella riguardante i match vinti, che ora sono 20 di fila. Davanti a lui, ci sono solo i Big Three: Djokovic ha quattro strisce di questo calibro (22, 23, 30 e la più lunga, da 30), Nadal ne ha una da 23 e Federer una da 29 vittorie. La prima e unica sfida tra Sinner e Zverev al Country Club di Montecarlo risale al 2022, quando Jannik aveva appena iniziato la collaborazione con Simone Vagnozzi. La vittoria, in quell'occasione è stata di Zverev dopo una battaglia in tre set. Sascha Zverev e Jannik Sinner si sono affrontati nelle ultime semifinali dei Masters 1000 (Parigi, Indian Wells, Miami), con Sinner vincitore in ogni occasione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Sinner-Zverev dalle 13.30: a caccia di un posto in finale a Montecarlo

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Jannik Sinner torna in semifinale nella "sua" Monte-Carlo e ritrova Alexander Zverev. Nei quarti l'italiano ha battuto in due set Auger-Aliassime con il risultato di 6-3, 6-4, faticando meno rispetto alla maratona con Machac e ha potuto preservare delle energie p - facebook.com facebook

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