LIVE Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | Sinner lascia appena due game a Popyrin alle ore 19.00 in campo il romano

Alle ore 19.00 si disputerà il match tra il giocatore romano e l’avversario australiano nel torneo ATP Roma 2026. Nel match precedente, il numero uno del mondo ha vinto facilmente contro l’australiano con due set, 6-2 e 6-0, lasciando all’avversario appena due game. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

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