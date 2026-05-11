LIVE Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | Sinner lascia appena due game a Popyrin alle ore 19.00 in campo il romano
Alle ore 19.00 si disputerà il match tra il giocatore romano e l’avversario australiano nel torneo ATP Roma 2026. Nel match precedente, il numero uno del mondo ha vinto facilmente contro l’australiano con due set, 6-2 e 6-0, lasciando all’avversario appena due game. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 Il numero 1 del mondo Jannik Sinner schianta l’australiano Alexei Popyrin due facili set: 6-2, 6-0 per l’azzurro, che negli ottavi di finale affronterà il pugliese Andrea Pellegrino. Il prossimo match sul Campo Centrale vedrà impegnato un altro italiano: Flavio Cobolli sfiderà l’argentino Thiago Agustin Tirante alle ore 19.00. 16.40 Jannik Sinner vince agevolmente il primo set contro Alexei Popyrin, con il punteggio di 6-2. In ogni caso, per vedere in campo Flavio Cobolli e Thiago Agustin Tirante, bisognerà aspettare le ore 19.00. 15.37 Il derby statunitense sul Campo Centrale va in rimonta a Coco Gauff, che sconfigge la connazionale Iva Jovic con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2, dopo aver annullato anche un match point.🔗 Leggi su Oasport.it
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