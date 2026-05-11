LIVE Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | si salva Gauff ora in campo Sinner non prima delle ore 19.00 il romano

Durante la giornata di oggi all’ATP di Roma, si sono disputate diverse partite sul Campo Centrale. Coco Gauff ha vinto il suo match in rimonta contro un’avversaria statunitense, dopo aver perso il primo set e aver annullato un match point. Attualmente, è in corso il match di Jannik Sinner, che dovrebbe iniziare non prima delle 19:00, mentre Cobolli-Tirante sta seguendo le fasi finali dell’evento.

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