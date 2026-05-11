LIVE Cobolli-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | si salva Gauff ora in campo Sinner non prima delle ore 19.00 il romano
Durante la giornata di oggi all’ATP di Roma, si sono disputate diverse partite sul Campo Centrale. Coco Gauff ha vinto il suo match in rimonta contro un’avversaria statunitense, dopo aver perso il primo set e aver annullato un match point. Attualmente, è in corso il match di Jannik Sinner, che dovrebbe iniziare non prima delle 19:00, mentre Cobolli-Tirante sta seguendo le fasi finali dell’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Il derby statunitense sul Campo Centrale va in rimonta a Coco Gauff, che sconfigge la connazionale Iva Jovic con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2, dopo aver annullato anche un match point. A breve farà il suo ingresso in campo il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, opposto all’australiano Alexei Popyrin. Non prima delle ore 19.00 sarà il turno del romano Flavio Cobolli, che sfiderà l’argentino Thiago Agustin Tirante. 12.35 Prosegue il momento magico della romena Sorana Cirstea, che dopo aver sconfitto la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, batte in due set la ceca Linda Noskova per 6-2, 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanza Cirstea, l’azzurro in campo non prima delle ore 19.00
Leggi anche: LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Gauff, azzurro in campo non prima delle 15.00
Argomenti più discussi: LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match da non sottovalutare, in palio gli ottavi; Flavio Cobolli - Thiago Tirante Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Cobolli parte bene: Atmane ko in due set; Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming.
COBOLLI VINCE E CONVINCE ?? Un’ottima prestazione di Flavio contro un ostico Atmane gli permette di accedere al terzo turno e di affrontare Thiago Agustín Tirante nel match valido per gli ottavi facebook
ATP 1000 Roma R2: Thiago Agustín Tirante def. [17] Cameron Norrie, 6-3 7-5 reddit
#Cobolli - Results on X | Live Posts & Updates x.com
LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avanza Cirstea, l’azzurro in campo non prima delle ore 19.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Prosegue il momento magico della romena Sorana Cirstea, che dopo aver sconfitto la numero 1 del mondo ... oasport.it